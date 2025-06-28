«Чикаго» выбрал форварда Фронделя под 3-м номером на драфте НХЛ. Он стал 2-м шведским игроком в топ-3 за последние 3 года

«Чикаго» выбрал форварда Антона Фронделя под 3-м номером на драфте НХЛ.

18-летний нападающий стал вторым игроком из Швеции за последние 3 года, ушедшим в топ-3 драфта.

В 2023 году «Анахайм» задрафтовал форварда Лео Карлссона под общим 2-м номером. При этом в 2024 году в первом раунде не выбрали вообще ни одного игрока из Швеции.

Фрондель в минувшем сезоне помог «Юргордену » вернуться в высший дивизион шведского хоккея – SHL .

В 29 матчах за клуб из Стокгольма в Allsvenskan он набрал 25 (11+14) очков. В квалификации за повышение в классе добавил 7 (3+4) баллов в 16 играх.