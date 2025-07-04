Максим Рыбин: «В НХЛ драфт работает, а у нас – нет. Для клуба будет обидно, если он растил человека с детства, а тот вдруг потом уехал в другую команду»

Максим Рыбин высказался об идее вернуть драфт молодых хоккеистов в КХЛ.

Ранее появилась информация о том, что лига планирует ввести драфт в 2026 году после обсуждения со всеми командами.

«В свое время мы работали над тем, чтобы у нас появился драфт. Но, как известно, тогда эта идея до конца не выгорела, и ее оставили.

Конечно, для клуба будет обидно, если он растил человека с самого детства, а он вдруг потом уехал в другую команду. Одним словом, в НХЛ драфт работает, а у нас – нет», – сказал бывший нападающий сборной России Максим Рыбин.