Ковальчук о возобновлении карьеры, если Путин попросит сыграть на ОИ: «Давайте нас сначала вернут, а потом посмотрим»
Илья Ковальчук ответил на вопрос о возможном возобновлении карьеры.
– Кто должен позвонить, чтобы вы возобновили карьеру?
– Надо реалистично смотреть на вещи. Мне уже 42 года. Я уже в своей спортивной карьере все, что хотел, сделал. Всем доволен, всем благодарен.
Поэтому кривить душой и говорить, что сейчас буду готовиться играть, не стану.
– Если Путин попросит сыграть на Олимпиаде?
– Давайте нас сначала вернут, а потом посмотрим, – сказал олимпийский чемпион Илья Ковальчук.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Советский спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости