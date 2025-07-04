Ковальчук о возобновлении карьеры, если Путин попросит сыграть на ОИ: «Давайте нас сначала вернут, а потом посмотрим»

Илья Ковальчук ответил на вопрос о возможном возобновлении карьеры.

– Кто должен позвонить, чтобы вы возобновили карьеру?

– Надо реалистично смотреть на вещи. Мне уже 42 года. Я уже в своей спортивной карьере все, что хотел, сделал. Всем доволен, всем благодарен.

Поэтому кривить душой и говорить, что сейчас буду готовиться играть, не стану.

– Если Путин попросит сыграть на Олимпиаде?

– Давайте нас сначала вернут, а потом посмотрим, – сказал олимпийский чемпион Илья Ковальчук .