Илья Ковальчук: «Олимпиаду можно назвать легитимной и без России. Результат необъективен, но медали же вешают на шею. Надо находить союзников, а не говорить, что все вокруг плохие»

Илья Ковальчук высказался о недопуске сборной России на Олимпиаду-2026.

Ранее было подтверждено, что сборная Франции заменит команду России на Олимпиаде-2026.

«Конечно, Олимпиаду можно назвать легитимной и без нашего участия. Да, результат необъективен, но медали же вешают на шею уже несколько чемпионатов мира, кубок вручают. К сожалению, это так.

Нам надо находить варианты, искать каналы коммуникации. Не запираться в углу и говорить, что все вокруг плохие, а общаться и находить каких-то союзников, людей, которые могут пообщаться, и возвращаться на международную арену.

Понятно, национальная сборная – это одно. Но молодежные и юниорские чемпионаты, я считаю, одно из самых больших разочарований, потому что пацаны многие уже пропустили эти турниры, и у них больше никогда не будет возможности сыграть на них», – сказал олимпийский чемпион Илья Ковальчук .