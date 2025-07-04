Гавриков о «Рейнджерс»: «Хочется показать свой лучший хоккей и улучшить команду, чтобы мы выигрывали и был шанс побороться за Кубок Стэнли»

Владислав Гавриков отметил, что хочет показать свой лучший хоккей в «Рейнджерс».

В минувшем сезоне защитник играл за «Лос-Анджелес». 2 июля «Рейнджерс » объявили о подписании 7-летнего контракта с Гавриковым.

– Скорее всего, вы будете выходить в паре с Адамом Фоксом, который считается одним из лучших защитников в НХЛ. Есть ли какое-то предвкушение перед игрой с ним в паре?

– Супер. Я взволнован. Мне хочется показать свой лучший хоккей и улучшить команду, чтобы мы выигрывали и был шанс побороться за Кубок Стэнли .

– Хлопоты с переездом сильно отвлекают от хоккея?

– Хоккей пока не начался, поэтому я думаю, что мы с этим разберемся. Если бы это было во время сезона, то было бы немного по-другому. Когда мы переезжали в Лос-Анджелес по ходу чемпионата, то это было немного сумбурно. Сейчас будет больше времени.

– Переход произошел совсем недавно, был ли разговор с тренерским штабом или руководством?

– Пока еще не общались, но мне написал генеральный менеджер и поздравил с подписанием. Думаю, что скоро пообщаемся.

– Играть на «Мэдисон-сквер-гарден» – мечта?

– Это мечта и привилегия. Этот стадион для меня один из самых любимых в лиге. Когда ты приезжаешь на него, там есть небольшой подъем для гостевых команд. Для того, чтобы попасть туда, надо пройти по этой горке, и когда идешь, то понимаешь, что будет очень хороший вечер.

Всегда приятно играть там за гостевую команду. Сейчас будет вдвойне приятно, – сказал защитник Владислав Гавриков .