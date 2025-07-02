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  • «Рейнджерс» объявили о подписании 7-летнего контракта с Гавриковым. Кэпхит – 7 млн долларов, в первые два года – бонус 8 млн, в первые пять сезонов – полный запрет на обмен
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«Рейнджерс» объявили о подписании 7-летнего контракта с Гавриковым. Кэпхит – 7 млн долларов, в первые два года – бонус 8 млн, в первые пять сезонов – полный запрет на обмен

«Рейнджерс» подтвердили переход Владислава Гаврикова.

29-летний россиянин подписал с клубом из Нью-Йорка соглашение на семь лет со средней зарплатой семь миллионов долларов в год.

В первые два года хоккеист получит по 8 миллионов долларов в качестве подписного бонуса.

В первые пять сезонов у защитника будет действовать полный запрет на обмен.

В шестом сезоне – список из 20 запретных для обмена команд, в седьмом – такой же лист из 15 клубов.

В минувшем сезоне россиянин выступал за «Лос-Анджелес» и набрал 30 (5+25) очков в 82 играх в регулярном чемпионате НХЛ при полезности «+26» (2-й показатель в команде) и 28 минутах штрафа.

Также в его активе 50 силовых приемов и 140 блоков (лучший показатель в команде). Среднее время на льду – 23:05. В плей-офф защитник добавил 2 (0+2) балла в 6 матчах.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Рейнджерс»
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