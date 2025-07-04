Гавриков о переходе в «Рейнджерс»: «Все супер, я очень доволен. Шестеркин и Панарин писали мне 1 июля, спрашивали, почему еще не подписал контракт. Они меня давно ждали»

Владислав Гавриков высказался о переходе в «Рейнджерс».

В минувшем сезоне защитник играл за «Лос-Анджелес». 2 июля «Рейнджерс» объявили о подписании 7-летнего контракта с Гавриковым.

– Какие были первые эмоции после перехода в «Рейнджерс»?

– Вообще супер. Прекрасная организация. Все идеально, я очень доволен. Было немного сумбурно на рынке свободных агентов. У меня просто никогда не было такого опыта. Все супер.

– Было ли какое-то волнение?

– Волнение всегда есть, потому что это такая небольшая неопределенность. Никогда не знаешь, как будет развиваться ситуация, потому что есть много нюансов и факторов, но все в итоге сложилось очень хорошо.

– Что вам написали Игорь Шестеркин или Артемий Панарин, когда узнали о переходе в «Рейнджерс»?

– Они писали мне еще 1 июля, когда проснулись и спрашивали, почему я еще не подписал контракт (улыбается). Они меня ждали очень давно, еще до выхода на рынок свободных агентов, – сказал защитник Владислав Гавриков .

«Рейнджерс» объявили о подписании 7-летнего контракта с Гавриковым. Кэпхит – 7 млн долларов, в первые два года – бонус 8 млн, в первые пять сезонов – полный запрет на обмен