СКА еще не договорился о возвращении в Ледовый, заявили в правительстве Петербурга: «Когда есть договоры, есть и обязательства. Пока есть воля и мысли»

СКА еще не решил, на какой арене будет проводить матчи нового сезона в КХЛ.

Ранее клуб сообщил , что вернется в Ледовый из-за «низкой транспортной доступности «СКА-Арены » в связи с ремонтом станции метро «Парк Победы».

– СКА объявил, что будет играть в новом сезоне в Ледовом дворце.

– Говорить, где будет играть команда, можно тогда, когда подписаны договоры. Когда есть договоры, есть и обязательства, а пока есть воля и мысли. Думаю, там влияет и экономика.

– Закрытие станции метро на реконструкцию сильно влияет на доступ к «СКА-Арене»?

– Неизбежно. Городская инфраструктура должна жить, транспортная логистика для города – это вопрос безопасности. Не одним годом живем. В первую очередь, безопасность и забота о горожанах, а все остальное – вопрос номер два.

Если вдруг произойдет так, что СКА будет играть на «СКА-Арене», это будет наша общегородская задача – создать условия для петербуржцев, чтобы им было комфортно, была возможность посещать матчи. Без болельщиков спорта высших достижений не существует.

Может быть логистика и условия будут такими, что придется потратить чуть больше времени для попадания на арену, – сказал председатель комитета по физической культуре и спорту правительства Санкт‑Петербурга Антон Шантырь .

СКА может вернуться на «СКА-Арену» к началу сезона КХЛ. Команда проведет турнир Пучкова в Ледовом («Спорт день за днем»)

СКА меняет 21-тысячную арену на «Ледовый» – якобы из-за реконструкции метро. Так ли это на самом деле?