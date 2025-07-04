Ковальчук о финале ЛЧ между «»ПСЖ» и «Интером»: «Избиение младенцев. Это мой 3-й финал. «Реал» – «Атлетико» больше всего понравился, на «Боруссия» – «Бавария» приезжал в Лондон»
31 мая «ПСЖ» оказался сильнее «Интера» со счетом 5:0.
– Как съездили на финал Лиги чемпионов? Какие впечатления?
– Мы поехали с пацанами, у меня же старший сын – футболист. И я ему обещал. Он мечтал, чтобы в финал вышла «Барселона». Но у испанцев случился триллер с «Интером»: два матча по 3:3, а потом итальянцы забили решающий гол.
Если брать спортивную составляющую, то финал получился очень странным. Как будто избиение младенцев. Итальянцы вышли на поле и сразу же окопались в своей штрафной, даже контратаками не пахло. «ПСЖ» забил два быстрых гола, и все стало ясно.
А вот организация и ажиотаж очень впечатлили. Много болельщиков, праздник футбола. Очень интересное мероприятие. Я не в первый раз приезжал на финал.
– А где были, кроме Мюнхена?
– Это мой третий финал. Приезжал в Лондон на «Боруссия» – «Бавария», был в Милане, где играли «Реал» и «Атлетико».
Больше всего понравился миланский финал, когда счет был 1:1, а по пенальти выиграл «Реал». Очень классная игра. А в Лондоне победила «Бавария», – сказал бывший игрок сборной России по хоккею Илья Ковальчук.
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