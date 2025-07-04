  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ковальчук о финале ЛЧ между «»ПСЖ» и «Интером»: «Избиение младенцев. Это мой 3-й финал. «Реал» – «Атлетико» больше всего понравился, на «Боруссия» – «Бавария» приезжал в Лондон»
0

Ковальчук о финале ЛЧ между «»ПСЖ» и «Интером»: «Избиение младенцев. Это мой 3-й финал. «Реал» – «Атлетико» больше всего понравился, на «Боруссия» – «Бавария» приезжал в Лондон»

Илья Ковальчук поделился впечатлениями от финала Лиги чемпионов.

31 мая «ПСЖ» оказался сильнее «Интера» со счетом 5:0.

– Как съездили на финал Лиги чемпионов? Какие впечатления?

– Мы поехали с пацанами, у меня же старший сын – футболист. И я ему обещал. Он мечтал, чтобы в финал вышла «Барселона». Но у испанцев случился триллер с «Интером»: два матча по 3:3, а потом итальянцы забили решающий гол.

Если брать спортивную составляющую, то финал получился очень странным. Как будто избиение младенцев. Итальянцы вышли на поле и сразу же окопались в своей штрафной, даже контратаками не пахло. «ПСЖ» забил два быстрых гола, и все стало ясно.

А вот организация и ажиотаж очень впечатлили. Много болельщиков, праздник футбола. Очень интересное мероприятие. Я не в первый раз приезжал на финал.

– А где были, кроме Мюнхена?

– Это мой третий финал. Приезжал в Лондон на «Боруссия» – «Бавария», был в Милане, где играли «Реал» и «Атлетико».

Больше всего понравился миланский финал, когда счет был 1:1, а по пенальти выиграл «Реал». Очень классная игра. А в Лондоне победила «Бавария», – сказал бывший игрок сборной России по хоккею Илья Ковальчук.

Ковальчук о новом контракте Малкина: «Не надо волноваться, Женя – великий спортсмен и большой хоккеист. Нужно получать удовольствие, а потом принять решение»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
logoИнтер
logoИлья Ковальчук
logoлига 1 Франция
logoРеал Мадрид
logoЛига чемпионов УЕФА
logoсерия А Италия
logoПСЖ
logoБавария
logoАтлетико
logoКХЛ
logoбундеслига Германия
logoБоруссия Дортмунд
logoЛа Лига
logoМатч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Интер» возглавил таблицу коэффициентов УЕФА за евросезон-2024/25. «Барселона» – 2-я, «ПСЖ» – 4-й, «МЮ» – 5-й, «Ливерпуль» – 9-й, «Реал» – 15-й
312 июня, 15:32
«Реал», «Барселона», «Ман Сити», «Челси», «ПСЖ», «Бавария» и «Боруссия» – в 1-й корзине ЛЧ-2025/26. «Тоттенхэм» и ПСВ могут попасть во 2-ю корзину к «Арсеналу», «Байеру» и «Юве»
3026 мая, 08:55
«Бавария» заработала 106 млн евро в этой ЛЧ, «ПСЖ» – 104,4 млн, «Интер» – 103,1 млн, «Боруссия» – 102,2 млн, «Арсенал» – 102 млн, «Барса» и «Реал» – по 101 млн
3714 марта, 15:28
Главные новости
Куликов о конфликте с Подколзиным в финале Кубка Стэнли: «Я сказал, что он лучший в своей команде, и мне нравится его игра. Не помню, что он ответил»
11 минут назад
Сушинский о «Куньлуне» в Петербурге: «Смысл называться китайской командой, если они играют в России? Лучше их переименовать или вложить деньги в «Витязь»
324 минуты назад
«Динамо» подпишет просмотровый контракт с Кисаковым. 22-летний форвард провел три сезона в АХЛ
249 минут назад
«Айлендерс» сделали Цыплакову квалификационное предложение. У форварда 10+25 за 77 игр в прошлом сезоне
8сегодня, 10:25
Шарипзянов о серии с «Локомотивом»: «Авангард» заслуживал пройти их, как и они нас. Обидно проиграли, один гол все решил»
6сегодня, 09:55
Жамнов о целях «Спартака»: «Задачи «попасть в плей-офф», «дойти до второго раунда» в моем случае уже не работают. Хочется большего»
4сегодня, 09:04
Давыдов о КХЛ: «Спартачок» ставит на стабильность, «Динамо» делает ходы. Игровичок Курьянов присоединился к штабу ЦСКА – хитрецы, как Коваленко, будут прибавлять»
8сегодня, 08:49
Ковальчук о новом контракте Малкина: «Не надо волноваться, Женя – великий спортсмен и большой хоккеист. Нужно получать удовольствие, а потом принять решение»
7сегодня, 08:31
«Салават» подписал контракт с Ильичевым из «Витязя». 19-летний форвард – лучший снайпер сезона в МХЛ
7сегодня, 08:14
Фисенко о возвращении в «Ак Барс»: «Рад снова быть в Казани. Над таким предложением не думают. С Гатиятулиным был хороший и конструктивный разговор»
11сегодня, 07:57
Ко всем новостям
Последние новости
Романов о слухах про интерес «Филадельфии» и «Бостона»: «Был шокирован, когда услышал. Тут же написал Мильштейну – он сказал, что это неправда»
сегодня, 09:39
Генменеджер «Флориды» о контрактах Маршанда, Беннетта и Экблада: «Я ничего не делал. Это на 100% было желанием ребят остаться частью того, что они создали»
1сегодня, 09:25
Генменеджер «Далласа» о налоговом неравенстве: «Свои плюсы есть у всех городов. Но на первом месте стоит успешность клуба. В ту же «Флориду» долго никто не хотел ехать»
6сегодня, 07:40
Брюнетт о 1-м сезоне Стэмкоса и Маршессо в «Нэшвилле»: «Им было нелегко, потому что их сердца оставались в «Тампе» и «Вегасе». Я знаю, как тяжело бывает менять команду»
6сегодня, 07:25
Ковальчук о Карпине в футбольном «Динамо»: «Опытный и харизматичный специалист, много где поиграл. Пожелаю ему уделять много внимания молодежи. Это наше будущее»
7сегодня, 05:30
Ткачев не считает переход в «Сибирь» понижением: «Когда я приходил в «Трактор», можно было то же самое сказать, он и в плей-офф не попадал. Команду меняют игроки»
2сегодня, 05:15
Тулски о подписании Элерса: «Николай был топовым свободным агентом на рынке. Гордимся тем, что он выбрал «Каролину»
1сегодня, 04:40
«Лос-Анджелес» подписал с Логаном Брауном двусторонний контракт на год. Клубы КХЛ интересовались 11-м номером драфта-2016
сегодня, 03:58
«Оттава» подписала контракт новичка с лучшим вратарем сезона CHL Парсонсом. У него 92% сэйвов в 52 играх за «Китченер» в лиге Онтарио
1сегодня, 03:34
Фарм-клуб «Лос-Анджелеса» подписал Джека Хьюза – сына генменеджера «Монреаля». Форвард был выбран «Кингс» во 2-м раунде драфта НХЛ-2022
1сегодня, 03:22