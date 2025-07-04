Илья Ковальчук поделился впечатлениями от финала Лиги чемпионов.

31 мая «ПСЖ » оказался сильнее «Интера » со счетом 5:0.

– Как съездили на финал Лиги чемпионов? Какие впечатления?

– Мы поехали с пацанами, у меня же старший сын – футболист. И я ему обещал. Он мечтал, чтобы в финал вышла «Барселона ». Но у испанцев случился триллер с «Интером»: два матча по 3:3, а потом итальянцы забили решающий гол.

Если брать спортивную составляющую, то финал получился очень странным. Как будто избиение младенцев. Итальянцы вышли на поле и сразу же окопались в своей штрафной, даже контратаками не пахло. «ПСЖ» забил два быстрых гола, и все стало ясно.

А вот организация и ажиотаж очень впечатлили. Много болельщиков, праздник футбола. Очень интересное мероприятие. Я не в первый раз приезжал на финал.

– А где были, кроме Мюнхена?

– Это мой третий финал. Приезжал в Лондон на «Боруссия » – «Бавария», был в Милане, где играли «Реал» и «Атлетико ».

Больше всего понравился миланский финал, когда счет был 1:1, а по пенальти выиграл «Реал ». Очень классная игра. А в Лондоне победила «Бавария », – сказал бывший игрок сборной России по хоккею Илья Ковальчук .

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