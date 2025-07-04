Ковальчук о новом контракте Малкина: «Не надо волноваться, Женя – великий спортсмен и большой хоккеист. Нужно получать удовольствие, а потом принять решение»

Илья Ковальчук оценил перспективы Евгения Малкина в «Питтсбурге».

Срок действующего соглашения 38-летнего нападающего рассчитан до конца сезона-2025/26.

– Вы тренируетесь с Евгением Малкиным, будете играть с ним в паре в падел. В какой форме Джино? Появился инсайд, что «Питтсбург» не хочет продлевать с ним контракт.

– В нашей группе еще занимаются Радул (Александр Радулов – Спортс’‘) и Каприз (Кирилл Капризов – Спортс’‘). Ребята возвращаются после отпуска, мы занимаемся в классной компании. Будем друг друга подначивать, заставляя работать еще сильнее.

Я думаю, что в «Питтсбурге » разберутся в этой ситуации. Жене не надо никому ничего доказывать. Это великий спортсмен, большой хоккеист, выигравший все с той стороны океана, побеждавший за сборную. Ему точно волноваться не надо.

Нужно получать удовольствие от того, что он делает. Классно подготовиться к сезону, провести его на хорошем уровне. А потом самому принять решение, что делать дальше.

– А если он вернется в «Металлург», то его примут с восторгом.

– Малкина везде и всегда так принимают. Я же вижу, как люди к нему относятся. Его знают от мала до велика, с радостью встречают и гордятся тем, что у нас есть такой парень, который на высочайшем уровне делает то, что он умеет лучше всего, – сказал бывший форвард сборной России Илья Ковальчук .

Дубас о будущем Малкина: «Мы встретимся во время олимпийского перерыва, посмотрим, как обстоят дела. В конце июля ему исполнится 39 лет, а он все еще играет на очень высоком уровне»