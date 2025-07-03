Романов о контракте на 50 млн долларов с «Айлендерс»: «Точно не ждал такую сумму и срока больше 6 лет. Счастлив, что команда верит в меня»
Александр Романов оценил новый контракт с «Айлендерс» на 50 млн долларов.
25-летний защитник заключил договор на 8 лет.
«Я действительно счастлив. Благодарен команде за то, что она верит в меня и ценит то, что я приношу.
Особенно рад, что новый генеральный менеджер [Матье Дарш] оценил мои усилия и проделанную работу. Я также очень благодарен своему агенту Дэну Мильштейну.
Честно говоря, я не мог быть счастливее, подписав этот контракт. Не ожидал большего срока, чем шесть лет, и точно не ждал такую сумму.
Теперь главное – выйти на лед и доказать, что я всего этого достоин», – сказал защитник «Айлендерс» Александр Романов.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: RG
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