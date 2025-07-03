Романов о контракте на 50 млн долларов с «Айлендерс»: «Точно не ждал такую сумму и срока больше 6 лет. Счастлив, что команда верит в меня»

Александр Романов оценил новый контракт с «Айлендерс» на 50 млн долларов.

25-летний защитник заключил договор на 8 лет.

«Я действительно счастлив. Благодарен команде за то, что она верит в меня и ценит то, что я приношу.

Особенно рад, что новый генеральный менеджер [Матье Дарш ] оценил мои усилия и проделанную работу. Я также очень благодарен своему агенту Дэну Мильштейну .

Честно говоря, я не мог быть счастливее, подписав этот контракт. Не ожидал большего срока, чем шесть лет, и точно не ждал такую сумму.

Теперь главное – выйти на лед и доказать, что я всего этого достоин», – сказал защитник «Айлендерс » Александр Романов .