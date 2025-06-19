«Бостон» и «Филадельфия» проявляют интерес к Романову (RG)

«Бостон» и «Филадельфия» проявляют интерес к Александру Романову.

Срок действующего соглашения защитника с «Айлендерс» со средней годовой зарплатой в 2,5 млн долларов истекает в конце июня 2025 года.

Как сообщает RG со ссылкой на свои источники, «Филадельфия » и «Бостон » интересовались игроком. При этом отмечается, что «Айлендерс» не сообщали о том, что защитник доступен для обмена.

В июле 25-летний Александр Романов станет ограниченно свободным агентом с правом на арбитраж.

Сообщается, что представители игрока и «Айлендерс» провели предварительные переговоры о продлении контракта. Ожидается, что обсуждение продолжится после драфта-2025.

В минувшем регулярном чемпионате Романов провел 64 матча и набрал 20 (4+16) очков при полезности «плюс 5» и среднем игровом времени 22:18.

Романов о контракте: «Хочу остаться в «Айлендерс», за 3 года я полюбил это место. Мне нравятся болельщики, город и команда»