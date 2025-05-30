  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Мильштейн о Романове: «Приоритет Саши – остаться в «Айлендерс». Будем общаться по поводу продления соглашения»
4

Мильштейн о Романове: «Приоритет Саши – остаться в «Айлендерс». Будем общаться по поводу продления соглашения»

Дэн Мильштейн высказался о будущем Александра Романова в «Айлендерс».

Срок действующего соглашения российского защитника со средней годовой зарплатой в 2,5 млн долларов истекает в конце июня 2025 года. Этим летом 25-летний Александр Романов станет ограниченно свободным агентом с правом на арбитраж.

В минувшем регулярном чемпионате он провел 64 матча и набрал 20 (4+16) очков при полезности «плюс 5» и среднем игровом времени 22:18.

«Саша сейчас проводит время со своей семьей в России, отдыхает. Только недавно был назначен новый генеральный менеджер клуба, поэтому в ближайшие несколько недель мы начнем заниматься этим вопросом, обсуждать его будущий контракт.

НХЛ – это большой бизнес, когда-то даже великого Уэйна Гретцки обменяли. Конечно, приоритет Саши – остаться в «Айлендерс». Будем работать с командой, общаться по поводу продления соглашения», – сказал агент Дэн Мильштейн.

Что теперь будет с Ротенбергом?6834 голоса
создаст систему в другом клубе КХЛКХЛ
уйдет из хоккеяРоман Ротенберг
уедет в НХЛНХЛ
позовут в «Зенит»Зенит
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Odds.ru
logoАлександр Романов
logoНХЛ
logoАйлендерс
logoДэн Мильштейн
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Романов о контракте: «Хочу остаться в «Айлендерс», за 3 года я полюбил это место. Мне нравятся болельщики, город и команда»
421 апреля, 11:29
Романов сделал пас на победный гол в матче с «Вашингтоном». У защитника «Айлендерс» 4+15 в 60 играх при «+9»
17 апреля, 02:55
Романов сыграл 26:24 против «Флориды» – больше всех в составе «Айлендерс». У него 4 броска, 3 хита, 2 блока и «+1»
17 марта, 03:22
Главные новости
Рид Буше получит 90 млн рублей плюс бонусы по однолетнему контракту с «Автомобилистом». Форвард провел 3 сезона в «Авангарде»
416 минут назад
Фетисов об отставке Ротенберга: «Яркая личность нашего хоккея. Он жил и живет хоккеем – это однозначно. Его тренерская карьера продолжится, вопрос только – где?»
2128 минут назад
Александр Кожевников: «Ротенберг – самый яркий и интересный тренер КХЛ. Оставил бы его в СКА и дал поработать – систему-то он создал»
6658 минут назад
Знарок может вернуться в СКА. Клуб рассматривает приглашение тренера, с которым питерцы выиграли Кубок Гагарина («СЭ»)
42сегодня, 10:01
Черкас об увольнении Ротенберга: «Хоккей в Питере потеряет идентичность – школы работают, игроки уезжают в НХЛ. Из достижений – наполняемость трибун, его пресс-конференции вызывают интерес»
63сегодня, 09:48
Артюхина удивила отставка Ротенберга: «Думал, есть карт-бланш. «Локомотив» строился четыре года, чтобы дойти до Кубка Гагарина. Было бы интересно, если бы СКА возглавил иностранец»
23сегодня, 09:36
Рыбин об отставке Ротенберга из СКА: «Роман Борисович на этом не остановится. Возглавит какой-то клуб и будет двигаться дальше»
53сегодня, 09:10
Ларионов претендует на пост главного тренера СКА (Дарья Тубольцева)
61сегодня, 08:46
Казанский об отставке Ротенберга: «Остается надежда только на «ветеранов СКА» – пришла пора самого страстного их творения. Отказываюсь верить в скорый закат «прекрасной эпохи»
29сегодня, 08:34
Кетов претендует на тренерский пост в СКА. Клуб может вдвое урезать бюджет и расторгнуть контракты с самыми дорогими игроками («СЭ»)
101сегодня, 08:10
Ко всем новостям
Последние новости
Шартье, Клаэссон, Ярош, Галиев и Хомченко покинули ЦСКА после истечения контрактов
40 минут назад
«Салават» подписал двухлетний контракт с Ильей Федотовым. Форвард получит 19 млн рублей за срок договора
3сегодня, 10:15
«Трактор» и Дер-Аргучинцев продлили контракт на год. Форвард набрал 30 очков в регулярке, 12 – в Кубке Гагарина
1сегодня, 09:24
Николишин об Овечкине в «Динамо»: «Не знаю, кто говорит о возвращении Александра, журналисты, которым заняться больше нечем»
1сегодня, 08:58
«Сочи» обменял Илью Федотова в «Салават» на Матвея Бабенко
12сегодня, 08:22
Сошников перешел в «Сибирь», подписав контракт на 2 года
сегодня, 07:51
Алистров о минском «Динамо»: «Успех – результат многолетней работы с молодежью в Беларуси. Больше 50% голов забивали белорусы, парни развиваются»
4сегодня, 07:15
Браун сыграет в 1-м матче финала Кубка Стэнли с «Флоридой». У форварда «Эдмонтона» 5+3 в 14 играх в текущем плей-офф
1сегодня, 06:58
Равиль Якубов о «Торпедо»: «За пару лет Нижний вернул себе титул одной из столиц нашего хоккея. «Горький» на багаже главной команды выиграл главный трофей ВХЛ»
сегодня, 06:45
Сергей Широков: «В Москве очень удобно на метро ездить. Последнее время я все чаще и чаще спускаюсь. Не так часто узнают, оно и к лучшему»
3сегодня, 05:25