Мильштейн о Романове: «Приоритет Саши – остаться в «Айлендерс». Будем общаться по поводу продления соглашения»

Дэн Мильштейн высказался о будущем Александра Романова в «Айлендерс».

Срок действующего соглашения российского защитника со средней годовой зарплатой в 2,5 млн долларов истекает в конце июня 2025 года. Этим летом 25-летний Александр Романов станет ограниченно свободным агентом с правом на арбитраж.

В минувшем регулярном чемпионате он провел 64 матча и набрал 20 (4+16) очков при полезности «плюс 5» и среднем игровом времени 22:18.

«Саша сейчас проводит время со своей семьей в России, отдыхает. Только недавно был назначен новый генеральный менеджер клуба, поэтому в ближайшие несколько недель мы начнем заниматься этим вопросом, обсуждать его будущий контракт.

НХЛ – это большой бизнес, когда-то даже великого Уэйна Гретцки обменяли. Конечно, приоритет Саши – остаться в «Айлендерс ». Будем работать с командой, общаться по поводу продления соглашения», – сказал агент Дэн Мильштейн .