Ротенберг о Малкине: «Усилит любой клуб КХЛ, если вернется – как и Овечкин. Они амбассадоры нашего хоккея»

Роман Ротенберг высказался о возможном возвращении Евгения Малкина в КХЛ.

Малкин является воспитанником «Металлурга». Срок действующего соглашения 38-летнего нападающего с «Питтсбургом » с кэпхитом 6,1 млн долларов рассчитан до конца сезона-2025/26. Ранее появилась информация о том, что клуб НХЛ не планирует предлагать ему новый контракт.

«Малкин , как и Овечкин , безусловно усилит любую команду КХЛ , если вернется.

Они являются амбассадорами нашего хоккея, поэтому другого варианта быть не может», – сказал первый вице-президент ФХР.