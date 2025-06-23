  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ротенберг о Малкине: «Усилит любой клуб КХЛ, если вернется – как и Овечкин. Они амбассадоры нашего хоккея»
9

Ротенберг о Малкине: «Усилит любой клуб КХЛ, если вернется – как и Овечкин. Они амбассадоры нашего хоккея»

Роман Ротенберг высказался о возможном возвращении Евгения Малкина в КХЛ.

Малкин является воспитанником «Металлурга». Срок действующего соглашения 38-летнего нападающего с «Питтсбургом» с кэпхитом 6,1 млн долларов рассчитан до конца сезона-2025/26. Ранее появилась информация о том, что клуб НХЛ не планирует предлагать ему новый контракт.

«Малкин, как и Овечкин, безусловно усилит любую команду КХЛ, если вернется.

Они являются амбассадорами нашего хоккея, поэтому другого варианта быть не может», – сказал первый вице-президент ФХР.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
logoАлександр Овечкин
logoКХЛ
logoЕвгений Малкин
logoРоман Ротенберг
logoПиттсбург
logoВашингтон
logoНХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Овечкин – лучший обладатель «Колдер Трофи» за последние 20 лет по версии The Hockey Writers. Малкин – 2-й, Мэттьюс – 3-й, Капризов – 5-й, Панарин – 7-й, Хатсон – 11-й
29вчера, 19:21
Майоров считает, что «Вашингтону» стоило выбрать Малкина, а не Овечкина на драфте-2004: «Евгений интереснее – катание, видение поля, фантастическая игра на партнеров»
14320 июня, 04:32
Касатонов об отстранении России: «ИИХФ – полный ноль, ставят нас первыми в мировом рейтинге и не допускают. НХЛ – реальная сила, но они пошли по другому пути»
1219 июня, 08:55
Главные новости
Петан перешел в «Амбри-Пиотту». У форварда 11+33 в прошлом сезоне за «Ак Барс»
332 минуты назад
Вячеслав Фетисов: «Бобровский – лучший вратарь за всю историю нашего хоккея. Болел за него в плей-офф НХЛ»
642 минуты назад
«Анахайм» обменял Зеграса в «Филадельфию» на Пелинга, выбор во 2-м раунде драфта-2025 и 4-м раунде в 2026-м
2454 минуты назад
Ковальчук о «Витязе»: «Распустить клуб в тяжелый момент – как это? Игроки могут найти место под солнцем, но есть персонал, медицинский штаб, куча людей в офисе. Что с ними?»
3сегодня, 16:41
«Локомотив» обменял права на Роджера Каррера в ЦСКА на компенсацию
3сегодня, 15:57
«Бостон» продлил контракт с Лореем на 2 года, кэпхит – 3,2 млн долларов
10сегодня, 15:43
Михаил Анисин: «Локомотив» подходит Ротенбергу, у него получается развивать клубную вертикаль. Мичков играл там, но перешел в СКА. Он бы остался при Романе Борисовиче»
30сегодня, 15:32
Рыбин о слухах про Ротенберга в «Локомотиве»: «Не менее серьезный клуб, чем СКА – матчи будут принципиальные»
16сегодня, 14:55
«Гашек русофобски настроен, ведет себя как Украина». Депутат Журова о критике чеха в адрес НХЛ из-за флагов России на параде «Флориды»
13сегодня, 13:48
«Витязь» выложил видео под песню «Ты меня не забывай» Леонтьева: «Будем помнить всю без года 30-летнюю историю нашего клуба»
48сегодня, 13:31Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Плющев о роспуске «Витязя»: «Если финансы поют романсы, вопросов нет. Ребята создали хорошую инфраструктуру, детско-юношескую школу, интересных воспитанников, жаль»
13 минут назад
«Торпедо» продлило контракт с Виноградовым на 2 года. У 22-летнего форварда 8+10 в 43 матчах
1сегодня, 16:23
Марченко о «Коламбусе»: «Сезон хороший, хотелось большего, не хватило 2 очков до плей‑офф. В следующем году собираюсь играть в финале»
сегодня, 16:12
Бердников о финале Кубка Стэнли: «Флорида» мощнее «Эдмонтона»: когда Бобровский в воротах, можно о половине проблем забыть. Он достоин очень хороших денег»
1сегодня, 15:09
Протас о рекордной шайбе Овечкина: «Было ощущение, будто выиграли кубок – классный вечер. Хотел запомнить каждую секунду»
1сегодня, 14:05
«Спартак» продлил контракт с Чезгановым на 2 года. 22-летний белорус – лучший форвард сезона в ВХЛ
1сегодня, 13:13
«Витязь» обменял в «Спартак» права на Ярового. 21-летний форвард хочет подписать контракт с «Каролиной» (Иван Богун)
4сегодня, 11:35
Мухамадуллин об НХЛ: «Буду цепляться до последнего. Поехав в АХЛ, сделал шаг вперед – надо пройти через все этапы»
4сегодня, 11:06
«Было круто, когда Овечкин побил рекорд по голам. Здорово бы пережить нечто подобное». 18-летний Мартин из «Спокана» на вопрос о рекордах НХЛ
2сегодня, 09:07
Моисеев из «Лады» о задержках зарплаты: «Неприятно, всем нужно кормить семьи. На игре это не отражалось – нельзя выходить на лед с опущенными руками»
1сегодня, 08:51