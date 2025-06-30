«Спартак» получил 19-летнего Кочурова от «Салавата» в сделке по переходу Корбита. Форвард набрал 40 очков в 54 матчах прошлого сезона МХЛ

«Спартак» получил Антона Кочурова в сделке с «Салаватом Юлаевым».

Красно-белые ранее обменяли нападающего Прохора Корбита в уфимский клуб.

«Спартак » в рамках сделки получил 19-летнего форварда Данила Кочурова.

В прошлом сезоне Кочуров выступал за «Толпар » и набрал 40 (14+26) очков при полезности «плюс 29» в 54 матчах Olimpbet Молодежной хоккейной лиги.