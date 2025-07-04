Щитов о 3-летнем контракте Жамнова: «Значит, у него есть стратегия, как достигать результатов. Хороший вариант для «Спартака», шансы на Кубок Гагарина есть у всех»

Никита Щитов оценил решение «Спартака» продлить Алексея Жамнова на 3 года.

— Мне нравится, когда тренер в одном клубе работает длительный срок. Это здорово. Он прекрасно знает систему и команду изнутри. Думаю, раз ему дали контракт на три года, значит, у него есть стратегия, как достигать поставленных результатов. Думаю, это хороший вариант для «Спартака».

— Может ли Жамнов за три года приблизиться к Кубку Гагарина?

— Думаю, шансы на Кубок Гагарина сейчас у многих команд равны. Да, есть команды, которые скупают многих игроков. У них, конечно, шансов чуть больше. Но в целом уровень по лиге подравнялся. Поэтому шансы есть у всех, — сказал бывший защитник «Спартака», а ныне ассистент тренера «Лады».