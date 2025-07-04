Жамнов о новом контракте: «Другие клубы предлагали много денег, но у меня отличные отношения с руководством «Спартака». Это сыграло ключевую роль»

Алексей Жамнов объяснил, почему решил продолжить работу в «Спартаке».

Ранее тренер заключил трехлетнее соглашение с красно-белыми.

– Действительно ли у вас были предложения от других клубов КХЛ, о чем писали в прессе?

– Были, для меня это, не скрою, приятно. Когда я разговаривал с представителями других команд, то они понимали, что в первую очередь мои выбор и настрой будут в пользу «Спартака». Я не собирался никуда уходить.

Если бы я не получил предложения от спартаковцев, то посмотрел бы, как быть дальше, а так меня все устраивает. Команда строится, хочется доделать все начатое до конца, чтобы все получилось правильно и с умом.

Кстати, предложения в финансовом плане от других клубов были очень хорошие, денег предлагали много, но у меня отличные отношения с руководством «Спартака». Это сыграло ключевую роль, – сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.