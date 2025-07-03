Жамнов о новом контракте со «Спартаком»: «Руководство хотело на 5 лет. Три года – оптимально, клуб планирует начать сезон-2027/28 на новой арене»

Алексей Жамнов оценил новый контракт со «Спартаком» .

Ранее специалист заключил трехлетнее соглашение с красно-белыми.

– Почему сроки подписания нового контракта со «Спартаком» так сильно затянули?

– Договоренность о подписании нового контракта была раньше, мы давно все обсудили, поэтому понимал, что останусь здесь. Руководство хотело заключить со мной пятилетний контракт, но я пока не готов к таким долгосрочным соглашениям. Я сперва хотел на два года, в итоге пришли к компромиссу и подписали на три сезона.

«Спартак » планирует начать сезон-2027/28 на новой арене, поэтому три года – оптимальный вариант. Посмотрим, как будет дальше.

– Переговоры начали вести еще по ходу плей-офф?

– Мы с руководителями клуба встретились после плей-офф. Конечно, разговоры перед плей-офф тоже были, но договорились вернуться к конкретному обсуждению всех деталей после окончания сезона.

У меня хорошие отношения с руководством, мы друг друга полностью понимаем, поэтому диалог получился позитивным, – сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов .

КХЛ опубликовала даты 1-й домашней игры каждого клуба в новом сезоне. Кубок Открытия пройдет 5 сентября, «Авангард» сыграет с «Ак Барсом» 8-го, СКА с «Трактором» – 12-го