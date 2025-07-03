«Бостон» предлагал Хуснутдинову контракт на 4 года, сообщило агентство Winners: «Выбрали двухлетний на небольшие деньги. Покажет себя – продлит на улучшенных условиях»

«Бостон» предлагал Марату Хуснутдинову контракт на четыре года.

22-летний форвард перешел в «Брюинс» по ходу минувшего сезона. За новый клуб он провел 18 матчей и набрал 5 (3+2) очков при полезности «минус 5».

В конце июня Хуснутдинов продлил соглашение на два года со средней годовой зарплатой 925 тысяч долларов.

– Марату понравился город, коллектив, тем более команда находится на этапе перестройки, идет обновление ребят. Поэтому он захотел там остаться, несмотря на небольшой контракт. Одобряю стремление Марата продолжать играть в НХЛ.

– По нашей информации, Марату предлагали четырехлетний контракт...

– А какой смысл соглашаться на такой срок и условия? Мы выбрали двухлетний вариант, пусть и на небольшие деньги. Дальше все зависит от Марата, покажет себя – продлит следующий на улучшенных условиях. Я рад, что контракт подписан, думаю, что он будет развиваться под руководством Марко Штурма .

– Что сказал новый главный тренер в личной беседе? Что обещал?

– Такого там нет. Штурм сказал лишь, что заинтересован в Марате, видит его в основном составе. О том, в каком звене его видят, речь также не шла, хотя все в его руках, и все может быть.

– Какой игрок и человек Марат Хуснутдинов?

– Марат всю жизнь был лидером – на детском уровне, потом уже на взрослом. Был капитаном сборной, капитаном СКА . У него все равно присутствуют качества лидера и максималиста.

Думаю, при хорошем раскладе и удаче на льду, его ждет успешный сезон. Потому что в минувшем у него было довольно-таки много моментов, просто где-то подводила реализация, – сказал Максим Соловьев из агентства Winners, представляющего интересы игрока.