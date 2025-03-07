«Бостон» обменял Брэзо в «Миннесоту», получив Хуснутдинова, Лауко и выбор в 6-м раунде драфта

«Бостон» выменял форварда Марата Хуснутдинова у «Миннесоты».

«Брюинс» также получили в сделке форварда Якуба Лауко и выбор в 6-м раунде драфта НХЛ-2026 (изначально он принадлежал бостонцам и был отдан «Миннесоте» год назад в сделке с участием Патрика Маруна).

«Уайлд» получили форварда Джастина Брэзо.

У 22-летнего Хуснутдинова (7 очков в 57 играх в этом сезоне, 2+5) и 24-летнего Лауко (6 очков в 38 играх, 3+3) летом истекают сроки действия контрактов. Они могут стать ограниченно свободными агентами.

Отметим, что чешский форвард ранее уже выступал за «Бостон».

В свою очередь, 27-летний Брэзо (20 очков в 57 играх, 10+10) летом может стать неограниченно свободным агентом. По текущему контракту его зарплата составляет 775 тысяч долларов. Этот сезон стал для канадца первым полноценным в лиге.