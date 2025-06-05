«Бостон» назначил Штурма главным тренером. Немецкий специалист играл за клуб с 2010 по 2015 год
«Бостон» назначил Марко Штурма новым главным тренером.
46-летний немецкий специалист стал 30-м тренером в истории франшизы. Ранее он не работал самостоятельно на уровне НХЛ.
С 2015 по 2018 год Штурм тренировал сборную Германии. На его счету участие в трех чемпионатах мира и Олимпиаде-2018.
С 2018-го находился в системе «Лос-Анджелеса». Четыре сезона он был ассистентом в «Кингс», а три следующих провел в качестве главного тренера «Онтарио Рейн» в АХЛ.
Отметим, что Штурм выступал за «Бостон» в качестве игрока – c 2005 по 2010 год.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер «Бостона»
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