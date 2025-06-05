«Бостон» назначил Штурма главным тренером. Немецкий специалист играл за клуб с 2010 по 2015 год

«Бостон» назначил Марко Штурма новым главным тренером.

46-летний немецкий специалист стал 30-м тренером в истории франшизы. Ранее он не работал самостоятельно на уровне НХЛ.

С 2015 по 2018 год Штурм тренировал сборную Германии. На его счету участие в трех чемпионатах мира и Олимпиаде-2018.

С 2018-го находился в системе «Лос-Анджелеса ». Четыре сезона он был ассистентом в «Кингс», а три следующих провел в качестве главного тренера «Онтарио Рейн» в АХЛ.

Отметим, что Штурм выступал за «Бостон » в качестве игрока – c 2005 по 2010 год.