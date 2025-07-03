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  • Ларионов о работе в НХЛ: «Из «Сент-Луиса» было предложение в прошлом году. Сказал, что у меня незаконченное дело в России – надо поделиться знаниями, необходимыми нашей стране»
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Ларионов о работе в НХЛ: «Из «Сент-Луиса» было предложение в прошлом году. Сказал, что у меня незаконченное дело в России – надо поделиться знаниями, необходимыми нашей стране»

Игорь Ларионов заявил, что получал предложения по работе из НХЛ.

64-летний специалист три сезона возглавлял «Торпедо», а в межсезонье стал главным тренером СКА.

«После долгой карьеры игрока была масса предложений остаться на лавке тренером, но из-за того, что ты понимаешь, что у тебя трое детей, которые бывают маленькими раз в жизни, стараешься сделать себе более гибкий график, чаще быть дома. Карьера большого спортсмена заключается в том, чтобы во многом себе отказывать.

Потом я со стороны комментатора, эксперта понял, что тот хоккей, который был в наше время, те вещи, которые мы делали, стали немножко уходить в сторону, поэтому я решил, имея тот багаж, те знания, которые я приобрел за эти годы, вернуться именно как тренер. Это принципы игры, коллективности, импровизации, чувство ответственности за клуб, за страну и так далее.

Я решил, что, наверное, все-таки надо попробовать и поделиться теми знаниями, которые необходимы нашей стране.

Была масса предложений. Они были даже в прошлом году: из «Сент-Луиса», команды НХЛ. Я сказал, что нет, у меня незаконченное дело в России, поэтому для меня важно сегодня отдать знания нашим ребятам.

Работая с сегодняшним поколением, ты должен понимать, чем они живут. Самое главное здесь – диалог», – сказал главный тренер СКА Игорь Ларионов.

Игорь Ларионов: «Мировой спорт без России жить не может. Международные федерации поставили барьеры нашим спортсменам, это несправедливо»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
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