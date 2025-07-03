Ларионов и Миллер провели рабочую встречу: «Речь шла о задачах СКА и подготовке к сезону. Тренеры уделят особое внимание раскрытию потенциала молодых игроков»

Игорь Ларионов встретился с главой «Газпрома» Алексеем Миллером.

В межсезонье 64-летний специалист стал главным тренером СКА .

«Состоялась рабочая встреча председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и главного тренера хоккейного клуба СКА Игоря Ларионова .

На встрече шла речь о стоящих перед командой задачах и подготовке к сезону-2025/26. Рассмотрен ход работы по формированию тренерского штаба и состава команды.

Отмечено, что особое внимание тренерский штаб будет уделять раскрытию потенциала молодых игроков.

ПАО «Газпром » – генеральный спонсор ХК СКА», – сказано в сообщении пресс-службы клуба.

Фото: t.me/hcska

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