Ларионов и Миллер провели рабочую встречу: «Речь шла о задачах СКА и подготовке к сезону. Тренеры уделят особое внимание раскрытию потенциала молодых игроков»
Игорь Ларионов встретился с главой «Газпрома» Алексеем Миллером.
В межсезонье 64-летний специалист стал главным тренером СКА.
«Состоялась рабочая встреча председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и главного тренера хоккейного клуба СКА Игоря Ларионова.
На встрече шла речь о стоящих перед командой задачах и подготовке к сезону-2025/26. Рассмотрен ход работы по формированию тренерского штаба и состава команды.
Отмечено, что особое внимание тренерский штаб будет уделять раскрытию потенциала молодых игроков.
ПАО «Газпром» – генеральный спонсор ХК СКА», – сказано в сообщении пресс-службы клуба.
Фото: t.me/hcska
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал СКА
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