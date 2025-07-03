Толчинский может перейти в «Металлург» из СКА. Стороны ведут переговоры («СЭ»)
Сергей Толчинский может перейти в «Металлург» из СКА.
По информации «Спорт-Экспресса», стороны ведут переговоры.
Действующий контракт Толчинского с армейским клубом рассчитан до 2028 года. 30-летний форвард набрал 16 (7+9) очков за 52 игры с учетом плей-офф в прошлом сезоне.
Ранее агент хоккеиста Шуми Бабаев заявил, что попросил СКА отпустить игрока из команды.
Агент Бабаев о Толчинском и СКА: «Я попросил отпустить игрока. Не обменять»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
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