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Толчинский может перейти в «Металлург» из СКА. Стороны ведут переговоры («СЭ»)

Сергей Толчинский может перейти в «Металлург» из СКА.

По информации «Спорт-Экспресса», стороны ведут переговоры.

Действующий контракт Толчинского с армейским клубом рассчитан до 2028 года. 30-летний форвард набрал 16 (7+9) очков за 52 игры с учетом плей-офф в прошлом сезоне.

Ранее агент хоккеиста Шуми Бабаев заявил, что попросил СКА отпустить игрока из команды.

Агент Бабаев о Толчинском и СКА: «Я попросил отпустить игрока. Не обменять»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
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