Игорь Ларионов: «В футболе хотел бы тренировать «СКА Хабаровск». В Первой лиге очень много креативности»
Игорь Ларионов заявил, что в футболе хотел бы тренировать «СКА Хабаровск».
«Если бы мне дали шанс в футболе после тренерской карьеры в хоккее, я хотел бы тренировать «СКА Хабаровск».
В Первой лиге очень много креативности! Вы знаете, и болельщики знают, что мне импонирует атакующий и креативный стиль игры, но такой креативности, как у Эльдара Низамутдинова, я нигде не встречал!» – сказал главный тренер СКА.
«СКА Хабаровск» с 2002 года провел 22 сезона в ФНЛ. В сезоне-2017/18 команда выступала в Премьер-лиге. В прошлом сезоне дальневосточники финишировали на шестом месте в Первой лиге.
С февраля 2010 года закреплена официальная дружба футбольных болельщиков хабаровчан и хоккейного СКА из Санкт-Петербурга, который Ларионов возглавил по окончании сезона-2024/25.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости