Игорь Ларионов: «В футболе хотел бы тренировать «СКА Хабаровск». В Первой лиге очень много креативности»

Игорь Ларионов заявил, что в футболе хотел бы тренировать «СКА Хабаровск».

«Если бы мне дали шанс в футболе после тренерской карьеры в хоккее, я хотел бы тренировать «СКА Хабаровск».



В Первой лиге очень много креативности! Вы знаете, и болельщики знают, что мне импонирует атакующий и креативный стиль игры, но такой креативности, как у Эльдара Низамутдинова , я нигде не встречал!» – сказал главный тренер СКА.

«СКА Хабаровск » с 2002 года провел 22 сезона в ФНЛ . В сезоне-2017/18 команда выступала в Премьер-лиге. В прошлом сезоне дальневосточники финишировали на шестом месте в Первой лиге.

С февраля 2010 года закреплена официальная дружба футбольных болельщиков хабаровчан и хоккейного СКА из Санкт-Петербурга, который Ларионов возглавил по окончании сезона-2024/25.