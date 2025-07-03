  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Игорь Ларионов: «В футболе хотел бы тренировать «СКА Хабаровск». В Первой лиге очень много креативности»
21

Игорь Ларионов: «В футболе хотел бы тренировать «СКА Хабаровск». В Первой лиге очень много креативности»

Игорь Ларионов заявил, что в футболе хотел бы тренировать «СКА Хабаровск».

«Если бы мне дали шанс в футболе после тренерской карьеры в хоккее, я хотел бы тренировать «СКА Хабаровск».

В Первой лиге очень много креативности! Вы знаете, и болельщики знают, что мне импонирует атакующий и креативный стиль игры, но такой креативности, как у Эльдара Низамутдинова, я нигде не встречал!» – сказал главный тренер СКА.

«СКА Хабаровск» с 2002 года провел 22 сезона в ФНЛ. В сезоне-2017/18 команда выступала в Премьер-лиге. В прошлом сезоне дальневосточники финишировали на шестом месте в Первой лиге.

С февраля 2010 года закреплена официальная дружба футбольных болельщиков хабаровчан и хоккейного СКА из Санкт-Петербурга, который Ларионов возглавил по окончании сезона-2024/25.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
logoПервая лига
logoКХЛ
logoСКА
logoИгорь Ларионов
logoСКА Хабаровск
logoЭльдар Низамутдинов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Байдачный о Ротенберге: «СКА подразвалил, а теперь подразвалит «Динамо». Не хотелось бы, чтобы он еще влияние на футбольный клуб начал оказывать»
531 июля, 19:03
Фастовский о Толчинском и СКА: «Ларионов решил, что это не игрок для его топ-6, возможно. Агент заботится правильном развитии клиента, чтобы тот получил выгодный контракт»
330 июня, 11:55
Александр Мостовой: «Могу сопоставить себя с Ларионовым по легендарности для нашего спорта, культовый игрок. Меня в футболе называли Царем, а его в хоккее – Профессором»
9930 июня, 10:10
Главные новости
40-летний Бернс перешел в «Колорадо» на год с зарплатой 1 млн долларов. Бонусы – 3 млн
28сегодня, 04:59
«Сент-Луис» подписал Пьюса Сутера на 2 года, кэпхит – 4,13 млн долларов
3сегодня, 04:26
Нюквист перешел в «Виннипег». Контракт – на год с зарплатой 3,25 млн долларов
14сегодня, 02:21
«Питтсбург» подтвердил подписание Алексеева. Контракт – на год с зарплатой 775 тысяч долларов
5сегодня, 02:02
Шабанов стал игроком «Айлендерс». Контракт – на год
40вчера, 22:25
Мартин заработает 110 млн рублей за 2 года по контракту с ЦСКА (Metaratings)
3вчера, 20:21
Черкас о Ротенберге: «Динамо» выйдет на новый уровень в подготовке резерва. В СКА он проявил себя как хороший менеджер, у него огромный опыт в построении клубной вертикали»
11вчера, 20:11
Заврагин не хочет уходить из СКА, сообщил агент: «Он будет первым номером, надеюсь. Желаю ему съесть всех конкурентов»
4вчера, 19:39
Алексеев перешел в «Питтсбург» из «Вашингтона». Контракт – на год с кэпхитом 775 тысяч долларов (PuckPedia)
26вчера, 19:31
Глазов о Ротенберге: «В СКА не получилось, попробует реализовать себя в «Динамо». Будем надеяться, что все плохое он оставит в Питере»
11вчера, 18:56
Ко всем новостям
Последние новости
«Калгари» продлил Фроста на 2 года, кэпхит – 4,38 млн долларов (Puck Pedia)
51 минуту назад
Никитин еще не отдыхал после сезона: «Слава богу, что работа — мое любимое занятие. Иногда и на ней отдыхаешь. Свободное время посвящаю семье»
2сегодня, 02:52
Баландин о Шабанове: «В НХЛ будет намного тяжелее. Придется попотеть, чтобы зарекомендовать себя»
2сегодня, 02:35
«Нью-Джерси» продлил контракт с Глэссом на 2 года, кэпхит – 2,5 млн долларов
1вчера, 21:12
Щитов о трансферах ЦСКА: «С Никитиным все будут обсуждать, без его ведома там делаться ничего не будет, думаю. Он сумеет привести клуб к чемпионству»
вчера, 20:59
«Вегас» продлил контракты со Смитом и Саадом на год. Форварды заработают по 2 млн долларов
2вчера, 20:49
Сушинский о «Ладе» в Западной конференции: «Сэкономят на перелетах, поздравляю. Будут ли шансы на плей-офф – не знаю»
вчера, 20:32
«Эдмонтон» подписал контракт с Лазаром на год с зарплатой 775 тысяч долларов
5вчера, 19:58
Буцаев о Кузнецове: «Может играть в НХЛ, его опыт и мастерство безоговорочно. Дай бог, чтобы он много лет приносил пользу хоккею»
2вчера, 19:11
Никитин о реакции Радулова на уход тренера в ЦСКА: «Обсудили, как дальше жить, он все адекватно понимал. В его карьере были моменты, когда нужна такая перезагрузка»
5вчера, 18:31