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«Вегас» продлил контракт с Корчаком на 4 года и 13 млн долларов. У защитника 41 игра и 0+10 в прошлом сезоне

«Вегас» продлил контракт с Кэиданом Корчаком.

Соглашение с 24-летним защитником рассчитано на 4 сезона. Средняя годовая зарплата (кэпхит) игрока составит 3,25 млн долларов.

В прошлом сезоне Корчак провел 40 матчей в регулярном чемпионате и набрал 10 (0+10) очков при полезности «плюс 15». В плей-офф на его счету одна игра.

«Вегас» задрафтовал хоккеиста во втором раунде (41-й общий номер) в 2019 году. Он был ограниченно свободным агентом с 1 июля 2025-го.

«Вегас» продлил контракты со Смитом и Саадом на год. Форварды заработают по 2 млн долларов

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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