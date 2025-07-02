«Вегас» продлил контракты со Смитом и Саадом на год. Форварды заработают по 2 млн долларов

«Вегас» продлил соглашения с Райлли Смитом и Брэндоном Саадом.

Генеральный менеджер «Голден Найтс» Келли МакКриммон объявил о заключении соглашений с пятью игроками.

«Вегас» заключил новые однолетние контракты с нападающими Райлли Смитом и Брэндоном Саадом . Оба форварда получат по 2 млн долларов.

Смит присоединился к «Вегасу » по ходу прошлого сезона, перейдя из «Рейнджерс». Форвард уже выступал за «Голден Найтс» с 2017 по 2023 год и стал обладателем Кубка Стэнли-2023.

После обмена из «Рейнджерс» Смит провел 21 матч в регулярке НХЛ и набрал 11 (3+8) очков при полезности «плюс 11».

Саад перешел в «Вегас» по ходу минувшего сезона, подписав контракт в январе этого года – после расторжения соглашения с «Сент-Луисом».

В 29 играх за новую команду в регулярном чемпионате НХЛ он набрал 14 (6+8) очков. В плей-офф добавил 2 (0+2) балла в 8 играх.

Кроме того, «Вегас» подписал 2-летний контракт с нападающим Колом Райнхартом , соглашение на год с защитником Диланом Кохланом, а также 2-летний контракт с защитником Джейкобом Мегна .