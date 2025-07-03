Никитин еще не отдыхал после сезона: «Слава богу, что работа — мое любимое занятие. Иногда и на ней отдыхаешь. Свободное время посвящаю семье»
Игорь Никитин признался, что еще не отдыхал после чемпионского сезона с «Локомотивом».
— Виктор Тихонов думал о хоккее, даже когда отдыхал у моря. Удалось ли вам отдохнуть после такого напряженного сезона?
— Еще нет. Слава богу, что работа — это мое любимое занятие. Поэтому иногда и на работе отдыхаешь.
— Несколько лет назад вы говорили, что у вас давно не было отпуска. Хватает ли у вас времени на какие-то увлечения, не связанные с хоккеем?
— Моя семья — это самое большое мое увлечение. Все свое свободное от работы время я посвящаю семье: я и отдыхаю, и заряжаюсь там, а также получаю вдохновение, – сказал новый тренер ЦСКА.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ТАСС
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