Щитов о трансферах ЦСКА: «С Никитиным все будут обсуждать, без его ведома там делаться ничего не будет, думаю. Он сумеет привести клуб к чемпионству»
Никита Щитов заявил, что Игорь Никитин способен привести ЦСКА к чемпионству.
В прошлом сезоне специалист выиграл Кубок Гагарина вместе с «Локомотивом», но в межсезонье расторг соглашение с ярославцами и подписал контракт с ЦСКА на 5 лет.
– ЦСКА опять пытается привлечь в команду игроков, которые выступали в Северной Америке. Чего ждете от этого клуба в следующем сезоне?
– Думаю, что все трансферы обсуждаются с тренерским штабом. Без ведома Никитина там делаться ничего не будет. Он хороший, опытный тренер.
На дистанции своего контракта он сумеет разобраться с происходящим в клубе и привести команду к чемпионству, – сказал тренер защитников «Лады» Никита Щитов.
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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