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  • Щитов о трансферах ЦСКА: «С Никитиным все будут обсуждать, без его ведома там делаться ничего не будет, думаю. Он сумеет привести клуб к чемпионству»
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Щитов о трансферах ЦСКА: «С Никитиным все будут обсуждать, без его ведома там делаться ничего не будет, думаю. Он сумеет привести клуб к чемпионству»

Никита Щитов заявил, что Игорь Никитин способен привести ЦСКА к чемпионству.

В прошлом сезоне специалист выиграл Кубок Гагарина вместе с «Локомотивом», но в межсезонье расторг соглашение с ярославцами и подписал контракт с ЦСКА на 5 лет. 

ЦСКА опять пытается привлечь в команду игроков, которые выступали в Северной Америке. Чего ждете от этого клуба в следующем сезоне?

– Думаю, что все трансферы обсуждаются с тренерским штабом. Без ведома Никитина там делаться ничего не будет. Он хороший, опытный тренер.

На дистанции своего контракта он сумеет разобраться с происходящим в клубе и привести команду к чемпионству, – сказал тренер защитников «Лады» Никита Щитов.

В ЦСКА объединились легенды «Авангарда» – Никитин, Курьянов и Попов

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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