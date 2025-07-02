Игорь Никитин заявил, что общался с Игорем Сечиным.

В прошлом сезоне специалист выиграл Кубок Гагарина вместе с «Локомотивом», но в межсезонье расторг контракт с клубом и возглавил ЦСКА.

– С главой наблюдательного совета ЦСКА Игорем Сечиным доводилось ли общаться, как он вас напутствовал?

– Конечно, общались. Все в рамках уважительного отношения друг к другу.

И задачи для ЦСКА понятны – для этого я и пришел сюда. То, что говорилось, не нужно озвучивать.

Но для ЦСКА это совершенно стандартные вещи – должна быть команда, которая не просто является претендентом на победу, но и способна это сделать, – сказал Игорь Никитин .