Никитин общался с Сечиным: «Задачи ЦСКА понятны – для этого я и пришел. Должна быть команда, которая не просто является претендентом на победу, но и способна это сделать»
Игорь Никитин заявил, что общался с Игорем Сечиным.
В прошлом сезоне специалист выиграл Кубок Гагарина вместе с «Локомотивом», но в межсезонье расторг контракт с клубом и возглавил ЦСКА.
– С главой наблюдательного совета ЦСКА Игорем Сечиным доводилось ли общаться, как он вас напутствовал?
– Конечно, общались. Все в рамках уважительного отношения друг к другу.
И задачи для ЦСКА понятны – для этого я и пришел сюда. То, что говорилось, не нужно озвучивать.
Но для ЦСКА это совершенно стандартные вещи – должна быть команда, которая не просто является претендентом на победу, но и способна это сделать, – сказал Игорь Никитин.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ТАСС
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