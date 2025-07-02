ЦСКА подписал контракт с Мартином на 2 года. Вратарь провел за «Каролину» 9 матчей в прошлом сезоне

ЦСКА подписал контракт с вратарем Спенсером Мартином.

Соглашение между армейцами и 30-летним канадцем рассчитано на 2 года.

По ходу карьеры Мартин провел 66 матчей в НХЛ за «Колорадо», «Ванкувер», «Коламбус» и «Каролину», а также 253 игры в АХЛ с учетом плей-офф.

На его счету 9 матчей за «Харрикейнс » в прошлом сезоне, 84,6% сэйвов и коэффициент надежности 3,89.

В АХЛ у него 31 игра в регулярном чемпионате, 90,9% отраженных бросков, коэффициент надежности – 2,34.

Курьянов подписал 5-летний контракт с ЦСКА и вошел в тренерский штаб Никитина