ЦСКА подписал контракт с Мартином на 2 года. Вратарь провел за «Каролину» 9 матчей в прошлом сезоне
ЦСКА подписал контракт с вратарем Спенсером Мартином.
Соглашение между армейцами и 30-летним канадцем рассчитано на 2 года.
По ходу карьеры Мартин провел 66 матчей в НХЛ за «Колорадо», «Ванкувер», «Коламбус» и «Каролину», а также 253 игры в АХЛ с учетом плей-офф.
На его счету 9 матчей за «Харрикейнс» в прошлом сезоне, 84,6% сэйвов и коэффициент надежности 3,89.
В АХЛ у него 31 игра в регулярном чемпионате, 90,9% отраженных бросков, коэффициент надежности – 2,34.
Курьянов подписал 5-летний контракт с ЦСКА и вошел в тренерский штаб Никитина
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал ЦСКА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости