Фетисов о Бобровском: «Настоящий мужик и патриот своей страны. Если бы все думали, что нужно выступать только с флагом и гимном, у нас все было бы по-другому»

Вячеслав Фетисов оценил желание Сергея Бобровского играть за сборную России.

«Сергей Бобровский – настоящий мужик и патриот своей страны. Флаг и гимн – это главные атрибуты принадлежности человека к своей стране. Бобровский ощущает это, хоть и живет и работает в другой стране.

Сергей не случайно выходит с флагом России на чествование победы своей команды в Кубке Стэнли. Если бы все думали, как Бобровский, что нужно выступать только с национальным флагом и гимном, у нас все было бы по-другому», – заявил двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Бобровский о недопуске сборной России на Олимпиаду-2026: «Участвовать было бы круто, но только с флагом и гимном. В противном случае – пусть лучше так»