Вячеслав Фетисов: «Бобровский – лучший вратарь за всю историю нашего хоккея. Болел за него в плей-офф НХЛ»
Вячеслав Фетисов назвал Сергея Бобровского лучшим российским вратарем в истории.
36-летний вратарь выиграл Кубок Стэнли в составе «Флориды» – во втором сезоне подряд.
«Уже не раз признавался, что Сергей Бобровский для меня очень значим. Я болел за него [в финале плей‑офф], переживал и в очередной раз восхитился его мастерством.
Сергей – лучший вратарь за всю историю нашего хоккея», – сказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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