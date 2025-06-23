Вячеслав Фетисов: «Бобровский – лучший вратарь за всю историю нашего хоккея. Болел за него в плей-офф НХЛ»

Вячеслав Фетисов назвал Сергея Бобровского лучшим российским вратарем в истории.

36-летний вратарь выиграл Кубок Стэнли в составе «Флориды» – во втором сезоне подряд.

«Уже не раз признавался, что Сергей Бобровский для меня очень значим. Я болел за него [в финале плей‑офф], переживал и в очередной раз восхитился его мастерством.

Сергей – лучший вратарь за всю историю нашего хоккея», – сказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.