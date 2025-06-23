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Фетисов о Бобровском и Куликове с флагами РФ на параде «Флориды»: «Для такого поступка что‑то должно быть между ног, мужское начало должно присутствовать. Молодцы! Мужики!»

Вячеслав Фетисов заявил, что гордится Сергеем Бобровским и Дмитрием Куликовым.

Ранее стало известно, что Бобровский и Куликов приняли участие в чемпионском параде «Флориды», обернувшись в российские флаги. 

«Двое ребят это сделали, а остальные, кто имеет шансы выступать, побаиваются, наверное, чего‑то, а эти ребята ничего не боятся. В прошлом году восхитился, когда Сергей Бобровский вышел, обернувшись в триколор.

И в этом году Сергей сделал это еще раз вместе со своим другом [Дмитрием Куликовым] на глазах у всего мира показали наш флаг. Те, русские спортсмены, кто постоянно выступают [за границей] могли бы тоже это сделать. Но видимо, чего‑то не хватает.

Для такого поступка что‑то должно быть между ног, мужское начало должно присутствовать. Молодцы! Мужики! Красавцы! Я еще раз возгордился», – сказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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