Сергей Бобровский хотел бы сыграть на Олимпиаде с флагом и гимном России.

Ранее стало известно, что сборная России не допущена к участию в хоккейном турнире Олимпиады-2026.

– Как вы отреагировали на то, что не сможете вместе с ребятами сыграть на Олимпиаде-2026 в Милане? Это третьи подряд зимние Игры, на которые вам не удалось попасть по причинам, которые от вас не зависят.

– Конечно, участвовать в Олимпиаде было бы круто. Но только с флагом и гимном, как это и должно быть. В противном случае – пусть лучше так.

Олимпийский турнир тоже многое теряет без участия российских спортсменов не только в хоккее, но и вообще в спорте. Российские атлеты – это всегда претенденты на золото, – сказал вратарь «Флориды».