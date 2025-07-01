Бобровский о недопуске сборной России на Олимпиаду-2026: «Участвовать было бы круто, но только с флагом и гимном. В противном случае – пусть лучше так»
Сергей Бобровский хотел бы сыграть на Олимпиаде с флагом и гимном России.
Ранее стало известно, что сборная России не допущена к участию в хоккейном турнире Олимпиады-2026.
– Как вы отреагировали на то, что не сможете вместе с ребятами сыграть на Олимпиаде-2026 в Милане? Это третьи подряд зимние Игры, на которые вам не удалось попасть по причинам, которые от вас не зависят.
– Конечно, участвовать в Олимпиаде было бы круто. Но только с флагом и гимном, как это и должно быть. В противном случае – пусть лучше так.
Олимпийский турнир тоже многое теряет без участия российских спортсменов не только в хоккее, но и вообще в спорте. Российские атлеты – это всегда претенденты на золото, – сказал вратарь «Флориды».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
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