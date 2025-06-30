Фетисов о том, потянет ли Кузнецов НХЛ: «Почему нет? В СКА что-то не получилось, не его команда была. Такой опытный игрок усилит практически любой клуб»

Вячеслав Фетисов высказался о возможном возвращении Евгения Кузнецова в НХЛ.

В апреле СКА расторг контракт с форвардом по обоюдному согласию. Ранее агент Шуми Бабаев заявил, что игрок проведет следующий сезон в Северной Америке.

Евгений Кузнецов уже играл в НХЛ за «Вашингтон» и «Каролину».

«Сможет ли Кузнецов потянуть НХЛ? А почему нет? Да, в СКА что-то не получилось, наверняка хотели большего. Так бывает, не его команда значит была.

Ему только недавно исполнилось 33 года, отличный возраст. Кузнецову сейчас главное набрать качественную форму и оправиться от всех неприятностей и болячек, которые преследовали в сезоне. Такой опытный игрок, как он, усилит практически любой клуб НХЛ», – заявил двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.