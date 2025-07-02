Афиногенов о Ротенберге: «У нас одинаковый взгляд на то, как должна функционировать школа, выстраиваться тренировочный процесс. Хоккей изменился – обсуждали с ним эти моменты»

Максим Афиногенов рассказал об одинаковом взгляде на хоккей с Романом Ротенбергом.

«Динамо» ранее сообщило , что Роман Ротенберг вошел в совет директоров клуба. Перед ним «стоят задачи по развитию детско-юношеского и молодежного хоккея».

«Могу сказать, как человек, для которого «Динамо » – родной клуб.

Я в нем начинал, выступал за него, закончил в нем игровую карьеру, привел в динамовскую хоккейную школу своего сына.

За последние годы хоккей очень изменился, он стремительно развивается: поменялась сама игра и подход к тренировочному процессу.

Как раз недавно мы встречались с Романом Борисовичем и обсуждали все эти моменты.

И у нас абсолютно одинаковый взгляд на то, как должна функционировать детская спортивная школа, выстраиваться тренировочный процесс с учетом современных тенденций», – сказал бывший нападающий «Динамо» Максим Афиногенов .

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