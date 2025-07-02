Крикунов о Ротенберге в «Динамо»: «При Романе в Петербурге выстроена система, которая готовила молодежь высокого уровня. Многие не питерские воспитанники, но раскрыться смогли в СКА»
Московский клуб ранее сообщил, что Роман Ротенберг вошел в совет директоров бело-голубых. Перед ним «стоят задачи по развитию детско-юношеского и молодежного хоккея».
«В «Динамо» всегда была очень сильная детская школа, но последние сезоны показали, что не так много динамовских воспитанников играет за главную команду.
Да и в первенстве Москвы команды школы выступили не так удачно, как могли бы. Поэтому какие-то изменения в структуре клуба назревали.
Именно при Романе в Санкт-Петербурге была выстроена система, которая готовила молодежь высокого уровня.
Посмотрите, сколько ребят уехало из СКА в НХЛ. Да, многие из них не являются питерскими воспитанниками, но раскрыться они смогли именно в составе СКА.
Не стоит забывать и о том, что молодежная команда системы СКА в четырех последних сезонах МХЛ трижды играла в финале Кубка Харламова и дважды его завоевала», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.