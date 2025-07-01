«Монреаль» подписал контракты с Кяхкененом и Блэйзом на год

Самуэль Блэйз и Каапо Кяхкенен перешли в «Монреаль».

«Канадиенс» согласовали условия однолетних односторонних контрактов с нападающим и вратарем.

По данным PuckPedia зарплата Блэйза составит 775 тысяч долларов, Кяхкенена – 1,15 млн долларов .

Форвард Самуэль Блэйз провел 51 игру в АХЛ за «Эбботсфорд Кэнакс» в сезоне-2024/25, набрав 40 (14+26) очков. В 23 матчах плей-офф на его счету 19 (6+13) баллов. Он выиграл Кубок Колдера вместе с клубом.

В его активе также 257 игр и 71 (27+44) очко за карьеру в регулярках НХЛ в составе «Сент-Луиса» и «Рейнджерс».

Вратарь Каапо Кяхкенен провел в минувшем сезоне 1 матч в НХЛ за «Колорадо». В минувшей регулярке АХЛ у него 36 матчей (14 побед, 89,4% сэйвов, коэффициент надежности 2,91). Он также сыграл 18 матчей в плей-офф. В регулярках НХЛ он в общей сложности провел 140 игр.