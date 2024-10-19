Ничушкин приехал в Денвер. Форвард «Колорадо» будет тренироваться индивидуально

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин приехал в Денвер.

В мае форвард попал в третий этап программы помощи игрокам НХЛ . Он был отстранен на 6 месяцев без сохранения заработной платы.

«Каапо Кяхкенен прибыл в Денвер и сегодня будет тренироваться с командой.

Валерий Ничушкин также прибыл в Денвер и начнет тренироваться и кататься самостоятельно. Он по-прежнему находится на третьем этапе программы помощи игрокам», – говорится в сообщении «Колорадо».

Напомним, «Колорадо » забрал вратаря Кяхкенена с драфта отказов «Виннипега» 12 октября