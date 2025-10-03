«Колорадо» забрал Соловьева с драфта отказов. У 25-летнего защитника 15 матчей в НХЛ за «Калгари»
«Колорадо» забрал Илью Соловьева с драфта отказов у «Калгари».
Ранее «Флэймс» поместили 25-летнего белорусского защитника, а также вратаря Ивана Просветова и канадского нападающего Рори Кериньша на драфт отказов.
Сегодня «Колорадо» объявил, что Соловьев присоединится к команде.
В прошлом сезоне защитник набрал 28 (6+22) очков в АХЛ в составе «Калгари Рэнглерс». При этом он разделил лидерство среди защитников команды по заброшенным шайбам и занял четвертое место по очкам. Также в активе Соловьева 0+1 в 5 матчах в НХЛ.
Всего на его счету 229 матчей в АХЛ (69 очков, 18+51) и 15 игр в НХЛ (4 ассиста).
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Колорадо»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости