2

«Колорадо» забрал Соловьева с драфта отказов. У 25-летнего защитника 15 матчей в НХЛ за «Калгари»

«Колорадо» забрал Илью Соловьева с драфта отказов у «Калгари».

Ранее «Флэймс» поместили 25-летнего белорусского защитника, а также вратаря Ивана Просветова и канадского нападающего Рори Кериньша на драфт отказов. 

Сегодня «Колорадо» объявил, что Соловьев присоединится к команде. 

В прошлом сезоне защитник набрал 28 (6+22) очков в АХЛ в составе «Калгари Рэнглерс». При этом он разделил лидерство среди защитников команды по заброшенным шайбам и занял четвертое место по очкам. Также в активе Соловьева 0+1 в 5 матчах в НХЛ. 

Всего на его счету 229 матчей в АХЛ (69 очков, 18+51) и 15 игр в НХЛ (4 ассиста).

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Колорадо»
