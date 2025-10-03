  • Спортс
1

Никитин про 1:3 ЦСКА от «Металлурга»: «Дисциплины нет, поэтому результат такой. Большие команды так не обыграть»

Игорь Никитин объяснил причину поражения ЦСКА от «Металлурга» в Fonbet КХЛ.

Московский клуб проиграл команде Андрея Разина на домашней арене со счетом 1:3. 

«Дисциплины нет, поэтому результат такой. Большие команды так не обыграть», – сказал главный тренер ЦСКА

5 октября команда Никитина примет «Северсталь». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
