«Флорида» и «Виннипег» обменялись вратарями. Кяхкенен перешел в «Пантерс», Дриджер – в «Джетс»
«Флорида» и «Виннипег» обменялись вратарями.
В результате сделки Каапо Кяхкенен перешел в «Пантерс», Крис Дриджер – в «Джетс».
28-летний Кяхкенен (контракт с кэпхитом 1 миллион долларов действует до лета этого года) провел в текущем сезоне 1 матч в НХЛ за «Колорадо», куда попал через драфт отказов (позже канадский клуб вернул его тем же путем).
В АХЛ за «Манитобу» у него 22 матча (6 побед, 88,5% сэйвов, коэффициент надежности 3,29). В регулярках НХЛ он в общей сложности провел 140 игр, статистика – здесь.
30-летний Дриджер (контракт с кэпхитом 795 тысяч долларов действует до лета этого года) не играл в НХЛ в этом сезоне. В общей сложности у него 67 игр в регулярках, статистика – здесь.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Флориды»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости