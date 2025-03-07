«Флорида» и «Виннипег» обменялись вратарями. Кяхкенен перешел в «Пантерс», Дриджер – в «Джетс»

«Флорида» и «Виннипег» обменялись вратарями.

В результате сделки Каапо Кяхкенен перешел в «Пантерс», Крис Дриджер – в «Джетс».

28-летний Кяхкенен (контракт с кэпхитом 1 миллион долларов действует до лета этого года) провел в текущем сезоне 1 матч в НХЛ за «Колорадо», куда попал через драфт отказов (позже канадский клуб вернул его тем же путем).

В АХЛ за «Манитобу» у него 22 матча (6 побед, 88,5% сэйвов, коэффициент надежности 3,29). В регулярках НХЛ он в общей сложности провел 140 игр, статистика – здесь .

30-летний Дриджер (контракт с кэпхитом 795 тысяч долларов действует до лета этого года) не играл в НХЛ в этом сезоне. В общей сложности у него 67 игр в регулярках, статистика – здесь .