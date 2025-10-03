ЦСКА проиграл 5 из 7 последних матчей, сегодня – 1:3 от «Металлурга». Команда Никитина – 8-я на Западе
ЦСКА проиграл 5 из 7 последних матчей Fonbet Чемпионата КХЛ.
Команда под руководством Игоря Никитина уступила «Металлургу» (1:3) в домашнем матче.
Таким образом, ЦСКА проиграл 5 из 7 последних матчей и занимает 8-е место в таблице Западной конференции с 11 баллами после 11 игр.
«Металлург» выиграл 7 из 8 последних встреч. Команда тренера Андрея Разина идет 2-й на Востоке с 18 очками в 11 матчах.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
