  • ЦСКА проиграл 5 из 7 последних матчей, сегодня – 1:3 от «Металлурга». Команда Никитина – 8-я на Западе
ЦСКА проиграл 5 из 7 последних матчей, сегодня – 1:3 от «Металлурга». Команда Никитина – 8-я на Западе

ЦСКА проиграл 5 из 7 последних матчей Fonbet Чемпионата КХЛ.

Команда под руководством Игоря Никитина уступила «Металлургу» (1:3) в домашнем матче. 

Таким образом, ЦСКА проиграл 5 из 7 последних матчей и занимает 8-е место в таблице Западной конференции с 11 баллами после 11 игр. 

«Металлург» выиграл 7 из 8 последних встреч. Команда тренера Андрея Разина идет 2-й на Востоке с 18 очками в 11 матчах. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
