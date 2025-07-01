Просветов близок к подписанию контракта с «Калгари» (Фрэнк Серавалли)

Иван Просветов близок к переходу в «Калгари».

Об этом сообщает инсайдер Фрэнк Серавалли.

«Источники сообщают, что «Флэймс» близки к подписанию вратаря Ивана Просветова , который провел отличный сезон в России», – написал Серавалли.

В минувшем сезоне Иван Просветов выступал за ЦСКА . Он принял участие в 38 матчах регулярного чемпионата и одержал 20 побед, отражая в среднем 92% бросков при коэффициенте надежности 2,32.

В плей-офф на его счету 2 победы в 5 матчах с процентом отраженных бросков 91,8%. Армейцы расторгли соглашение с Просветовым после окончания сезона.

В карьере голкипера есть 24 матча в НХЛ за «Аризону» и «Колорадо».