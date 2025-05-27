«Калгари» – основной претендент на Просветова («СЭ»)

«Калгари» – основной претендент на подписание Ивана Просветова.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно , что ЦСКА и Иван Просветов расторгли контракт. Клуб сохранил спортивные права на хоккеиста.

26-летний вратарь перешел в ЦСКА перед сезоном-2024/2025. Он принял участие в 38 матчах регулярного чемпионата и одержал 20 побед, отражая в среднем 92% бросков при коэффициенте надежности 2,32. В плей-офф на его счету 2 победы в 5 матчах с процентом отраженных бросков 91,8%.

До приезда в КХЛ Просветов выступал в АХЛ и НХЛ в системах «Колорадо» и «Аризоны».