Просветов интересен клубам НХЛ. ЦСКА расторг контракт с 26-летним голкипером в мае (Фрэнк Серавалли)

Клубы НХЛ интересуются Иваном Просветовым.

По информации инсайдера Daily Faceoff Фрэнка Серавалли, велика вероятность, что 26-летний голкипер подпишет контракт в ближайшее время.

В минувшем сезоне Просветов выступал за ЦСКА . В 38 матчах регулярного чемпионата он отражал в среднем 92% бросков при коэффициенте надежности 2,32.

В Кубке Гагарина у вратаря 5 игр, 91,8% отраженных бросков и коэффициент надежности 2,90.

Армейцы расторгли соглашение с Просветовым после окончания сезона. В карьере голкипера есть 24 матча в НХЛ за «Аризону» и «Колорадо».