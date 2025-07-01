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Просветов интересен клубам НХЛ. ЦСКА расторг контракт с 26-летним голкипером в мае (Фрэнк Серавалли)

Клубы НХЛ интересуются Иваном Просветовым.

По информации инсайдера Daily Faceoff Фрэнка Серавалли, велика вероятность, что 26-летний голкипер подпишет контракт в ближайшее время.

В минувшем сезоне Просветов выступал за ЦСКА. В 38 матчах регулярного чемпионата он отражал в среднем 92% бросков при коэффициенте надежности 2,32.

В Кубке Гагарина у вратаря 5 игр, 91,8% отраженных бросков и коэффициент надежности 2,90.

Армейцы расторгли соглашение с Просветовым после окончания сезона. В карьере голкипера есть 24 матча в НХЛ за «Аризону» и «Колорадо».

Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Фрэнка Серавалли
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