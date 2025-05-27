ЦСКА и Просветов расторгли контракт. Голкипер вернулся из Северной Америки год назад

ЦСКА и Иван Просветов расторгли контракт.

«Спортивные права на хоккеиста остаются за клубом.

26-летний Просветов выступал за ЦСКА в сезоне-2024/25. Всего он сыграл в КХЛ 43 матча и одержал 22 победы, отражая 92% бросков. Четыре матча он отыграл на ноль.

Благодарим Ивана за игру и желаем удачи в дальнейшей карьере!» – сказано в сообщении пресс-службы армейского клуба.

Просветов вернулся из Северной Америки год назад и подписал с ЦСКА соглашение на 3 года. Его агент сообщал , что вратарь вернется за океан после расторжения контракта.

«Русский человек должен жить на своей родной земле. В Америке скучаешь по нашему менталитету». Просветов о переходе в ЦСКА после 8 лет за океаном