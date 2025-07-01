Гранлунд станет свободным агентом. У «Далласа» не хватило средств под потолком на 33-летнего форварда (Пьер ЛеБрюн)

Микаэль Гранлунд не продлит контракт с «Далласом» и станет свободным агентом.

По информации инсайдера TSN Пьера ЛеБрюна, у клуба не хватило свободного места под потолком зарплат, чтобы сделать рыночное предложение 33-летнему форварду.

Гранлунд перешел в «Даллас » из «Сан-Хосе» по ходу прошлого сезона. За новый клуб он провел 31 матч в регулярке и набрал 20 (7+13) очков.

В плей-офф на счету финна 10 (5+5) результативных действий за 18 матчей при полезности «минус 2».

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