Гранлунд станет свободным агентом. У «Далласа» не хватило средств под потолком на 33-летнего форварда (Пьер ЛеБрюн)
Микаэль Гранлунд не продлит контракт с «Далласом» и станет свободным агентом.
По информации инсайдера TSN Пьера ЛеБрюна, у клуба не хватило свободного места под потолком зарплат, чтобы сделать рыночное предложение 33-летнему форварду.
Гранлунд перешел в «Даллас» из «Сан-Хосе» по ходу прошлого сезона. За новый клуб он провел 31 матч в регулярке и набрал 20 (7+13) очков.
В плей-офф на счету финна 10 (5+5) результативных действий за 18 матчей при полезности «минус 2».
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Пьера ЛеБрюна
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