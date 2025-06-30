ЛеБрюн о Гранлунде: «Даллас» и его агенты планируют снова пообщаться сегодня. У них обоюдный интерес, но клубу, скорее всего, придется освободить деньги, чтобы это сработало»

Пьер ЛеБрюн поделился информацией о будущем Микаэля Гранлунда.

«Даллас Старс» и представители Микаэля Гранлунда во главе с Тоддом Даймондом/Марком Гандлером планируют снова пообщаться сегодня.

У них обоюдный интерес к тому, чтобы о чем-то договориться, но «Старс», скорее всего, придется освободить деньги, чтобы это сработало», – написал инсайдер Пьер ЛеБрюн .

По данным PuckPedia, на данный момент у «Далласа» 980 тысяч долларов под потолком на сезон-2025/26.

В 83 играх регулярки-2024/25 Микаэль Гранлунд набрал 66 (22+44) очков. В плей-офф на его счету 10 (5+5) баллов в 18 матчах.

1 июля хоккеист может выйти на рынок свободных агентов. У него завершилось соглашение с зарплатой 5 млн долларов в год.